Assenza dell'area dedicata ai mezzi di soccorso: Striscia La Notizia al Ruggi?

Striscia La Notizia all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno: come riporta Le Cronache, secondo i ben informati, Luca Abete sarebbe giunto presso l’area del reparto di emergenza urgenza per occuparsi della vicenda inerente allo stazionamento delle ambulanze presso l’area esterna a quel reparto.

Attualmente, come è noto, non esiste nessuno spazio dedicato alla sosta dei mezzi di soccorso, con tutti i disagi del caso. Sulla notizia, ad ogni modo, non vi è conferma ufficiale.