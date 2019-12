SuperEnalotto, la dea bendata bacia Pontecagnano Faiano: pioggia di euro

Il SuperEnalotto bacia ancora la Campania e la provincia di Salerno: nel concorso di ieri sera, martedì 17 dicembre, sono state centrate due vincite con i 5 da 14mila euro ciascuna.

I dettagli

La prima vincita è stata centrata a Pontecagnano Faiano, alla Tabaccheria del Centro Commerciale Maximall, in via Pacinotti. L'altra schedina vincente è stata convalidata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, al Bar di via Marchesella 198. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 47,8 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.