La Superluna incanta tutti, lo spettacolo continua: gli scatti di Fusco e Gugliucciello

La superluna, ieri, ha incantato grandi e piccini. E stasera lo spettacolo non è da meno: anche in questo mercoledì, infatti, il cielo sarà più luminoso che mai, per la gioia dei sognatori.

Chi ha una finestra e un terrazzo con vista, dunque, può ancora godere e immortalare la luna gigante. In particolare, nella Valle del Sele, splendidi gli scatti di Massimo Gugliucciello, come quelli di Fabio Fusco da Positano. Tutti con gli occhi all'insù, in cerca di luce.

