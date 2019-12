Taewkowndo: Francesca Cuomo si laurea campionessa italiana

L'A.S.D. Bentis di Mercato San Severino è stata tra le protagoniste del Campionato Italiano Cinture Nere di Taekwondo svoltosi al Palacasoria Domenico D'Alise al quale hanno partecipato oltre 300 ateli di 138 società provenienti da tutta Italia.

I risultati

A splendere più in alto è stata Francesca Cuomo, categoria 62 kg, che di è laureata Campionessa Italiana dopo aver vinto gli ottavi per 28 - 2, i quarti per 26 - 14, la semifinale per 16 - 9 e la finale per 36 - 4 risultati che le hanno fatto ricevere a fine gara la Convocazione per il raduno con la Nazionale Italiana Senior presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma.

Hanno sfiorato il podio Sabrina Cuomo -53 kg. che si ferma ai quarti di finale dopo aver vinto i sedicesimi per 21 - 4 e gli ottavi per 33 - 12 e Chiara D'Arco - 57 kg. anche lei si ferma ai quarti di finale dopo aver vinto i sedicesimi per 14 - 3 e gli ottavi per 13 - 4.

La Bentis, grazie a questi risultati, si è classifcata al quarto posto tra le 138 società rendendo i maestri Michele ed Orlando Senatore soddisfatti ed orgogliosi dei propri atleti.

