TaeKwonDo: Simone Caloiero si aggiudica l'argento al "French open G-1"

Prosegue la grande stagione agonistica della ASD Scuola TaeKwonDo Salerno dello stadio Vestuti. Dopo le soddisfazioni associative nei campionati interregionali di San Giorgio a Cremano, lo scorso 16 e 17 novembre al French open G-1, Torneo Internazionale di Combattimento di Parigi, valevole per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, Simone Caloiero si è aggiudicato la medaglia d'argento dopo aver sconfitto con netta supremazia tecnica e tattica Francia, Norvegia e Spagna sfiora di un soffio il gradino più alto del podio dovendo accontentarsi dell’Argento al Golden Point con verdetto non unanime.

Il torneo

Gli atleti del Team Salernitano di TaeKwonDo guidato dai Maestri Francesco Rocciola e Silvano Mazzone mostrano anche in campo internazionale le capacità ed abilità agonistiche dimostrando tutto il loro valore.

Grazie al prestigioso risultato Simone Caloiero, già attenzionato e convocato per i Campionati Europei lo scorso Ottobre in Spagna, rilancia ulteriormente la sua candidatura nell’ottica della Nazionale Italiana di TaeKwonDo in vista dei prossimi impegni agonistici internazionali. Grande soddisfazione dei Maestri Francesco Rocciola e Silvano Mazzone e di tutto lo staff tecnico e dirigenziale della ASD Scuola TaeKwonDo Salerno per questo importantissimo piazzamento conseguito anche in campo internazionale, soprattutto in prospettiva futura data la giovane età dei propri atleti.