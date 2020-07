Caretta Caretta: 4° nido confermato in Campania, ecco dove

E' stato confermato il 4° nido di tartarughe in Campania: Ascea raddoppia, agli esordi di questa calda estate, e viene scelta, infatti, da ben due mamme Caretta Caretta. Il Cilento si conferma, dunque, la meta preferita delle tartarughe, come notato dagli esperti della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli che, insieme ai volontari dell’Enpa hanno individuato le tracce del secondo nido nel comune salernitano, precisamete in località Scogliera, vicino al lido Il Brigantino.

"Ci sono molte zone costiere ancora non monitorate, serve l'aiuto di tutti. Se notate tracce, segnalatele al 1530", hanno concluso i volontari impegnati nella difesa dei nidi.