"Teatri in blu" in navigazione sulla tonnara Maria Antonietta: in scena "Telemomò" di e con Andrea Cosentino

TEATRI IN BLU

Terza edizione 2019

Cetara



Lunedì 22 e martedì 23 LUGLIO

sulla TONNARA MARIA ANTONIETTA

c/o Porto Marittimo | imbarco ore 21:00



Aldes Akroama in

TELEMOMÒ LIVE

di e con Andrea Cosentino



PREMIO SPECIALE UBU 2018

"Per la sua lunga opera di decostruzione dei linguaggi televisivi attraverso la clownerie, e in particolare per Telemomò, che attraversa i suoi lavori da anni."



Telemomò è la prima televisione a filiera corta, autarchica, ecologica e interattiva. É il disvelamento esilarante della povertà del linguaggio televisivo che viene mimato mediante la povertà materiale di un teatrino d’animazione artigianale. Un cavalletto sul quale è fissata la cornice bucata di un televisore, dentro cui si affacciano primi piani reali e bambole di plastica che “tribbolano” sbatacchiandosi, mezzibusti televisivi fatti di barbie senza gambe, e ancora parrucche, giocattoli, pezzi di corpo e brandelli di oggetti. Telemomò è anche il pulpito dal quale lanciare improbabili proclami politici e surreali analisi sociologiche. Se la televisione ha fatto l’Italia di oggi, di lì si dovrà passare per disfarla.



ingresso 30 euro*

*Biglietto d'ingresso comprensivo di: spettacolo + cena degustazione finale + parcheggio auto e moto gratuito (ma non riservato) valido dalle ore 20 alle ore 24 (il coupon verrà inviato al momento della prenotazione). Posti limitati a bordo. È obbligatoria la prenotazione.



CONTATTI E PRENOTAZIONI:

329 4022021 - info@erreteatro.it

