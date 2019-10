Tentate truffe telefoniche dalla Tunisia: le segnalazioni dei salernitani

Giunge uno squillo da un numero estero, con prefisso +216: istintivamente vien voglia di richiamare, Ma a quel punto si consuma la truffa: il conto telefonico viene in pochi secondi prosciugato. Tanti, i salernitani che ci stanno segnalando le tentate truffe telefoniche provenienti dalla Tunisia. Il credito si esaurisce in poco tempo per il costo altissimo della (ri) chiamata, fino a 1,5 € al secondo.

Il consiglio

Si consiglia, dunque, di non rispondere e di non richiamare il numero da cui si riceve la telefonata: più saggio ancora, quello di bloccare sul proprio dispositivo tali numeri, in modo da evitare ogni rischio.