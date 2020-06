Relax e colori al parco del Mercatello: il progetto di 3 salernitani ispirato al Tetris

Distanziamento sociale e relax: questo lo scopo del progetto di tre professionisti salernitani, Gioacchino Carpinelli, Serafina Milone e Pier Paolo Contente che, ispirandosi alle geometrie del Tetris, videogioco cult degli anni '80, hanno studiato la possibilità di realizzare zone ideali per rigenerarsi al parco del Mercatello.

L'idea

"L'intera popolazione deve rispettare le nuove regole sanitarie che talvolta si scontrano con il pragmatismo della realtà, inoltre l’esigenza di dover far rispettare le normative ha fatto in modo di trovare condizioni e adeguamenti che ci ricordano di stare lontani dagli altri per evitare ulteriori contagi. - spiegano i tre architetti - A questi scenari va aggiunto un altro nuovo importantissimo concetto, quello del distanziamento sociale, che ha ridisegnato e ridimensionato le nostre abitudini quotidiane e i nostri spazi, così come le geografie di paesaggi e città". Come “organizzare”, dunque, uno spazio pubblico destinato ad accogliere tante persone, che a loro volta devono rispettare le regole del distanziamento sociale? Come coinvolgere emotivamente un fruitore senza sottolineargli i pericoli e le paure della pandemia? "Per rendere immediatamente comprensibili le regole e per rispondere ai quesiti che ci siamo posti abbiamo pensato ad una soluzione semplice e low cost, optando per un linguaggio grafico e fortemente iconografico. - hanno detto i salernitani - Abbiamo pensato ad aree destinate al relax basate sulle geometrie del gioco, dove ogni singolo “pezzo”, chiamato tetramino, è un’area composta da quattro moduli ognuno dei quali ha dimensioni pari a 2,5 m x 2,5 m; le aree sono realizzate con pittura colorata ecologica per manti erbosi. Posizionabili all’interno di un qualunque spazio pubblico, i vari tetramini riporteranno alla mente l’organizzazione e le combinazioni del videogioco originale pur mantenendo la distanza di almeno un modulo (2,5ml)".

In conclusione, lo spazio pubblico risulterebbe organizzato in aree colorate distanziate tra di loro e in grado di garantire una totale sicurezza nel godersi l’aria aperta e il tempo libero all’interno del “proprio” tetramino che potrà essere scelto per la sua forma o il suo colore, rievocando il famoso videogioco. Pioggia di like e consensi sui social, per l'idea originale divulgata dalla pagina "Kin Associati".



Gallery