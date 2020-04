Una tombola a Pasquetta per fare beneficenza: l'iniziativa degli scout del Salerno 10

Una tombola in diretta streaming per passare la Pasquetta insieme: questa è l'idea realizzata dalla Comunità Capi del gruppo scout Salerno 10 che, con creatività ed inventiva e con l’aiuto di tutti i bambini e ragazzi iscritti al gruppo, ha trasformato la Pasquetta in un’occasione unica per stare insieme, divertirsi e rimanere vicini, anche se fisicamente lontani, facendo del bene.

L'iniziativa

Grazie a La tomboletta, questo il nome dell'iniziativa, è stata fatta anche della beneficenza. Lo scopo dell’iniziativa, infatti, era quello di sostenere e supportare le famiglie del territorio, in cui loro operano, che attualmente stanno vivendo questo particolare momento in condizioni di disagio e difficoltà. Farmacia Costabile, Spagnulo, Enzo Marra snc, Saledil, Siniscalchi, Ventre biancheria, paninoteca Però, pizzeria Madia, farmacia Cartolano, associazione Outdoor Campania, Villaggio turistico Copacabana, fornace Falcone, Enoteca San Pietro e Caffè Bellini sono gli sponsor che hanno creduto nella loro iniziativa, dimostrando un’immensa bontà d’animo, e che hanno offerto in palio accattivanti premi.

Tanta generosità anche da parte di tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa, oltre un centinaio di famiglie, che, acquistando le cartelle, hanno contribuito a donare un sorriso e un gesto d’amore a chi in questo momento ne ha più bisogno.

La somma raccolta ha superato ogni aspettativa, in soli 4 giorni infatti, grazie a questa iniziativa sono stati raccolti oltre 5.000,00 euro. Tale somma verrà interamente impiegata per l’acquisto di buoni spesa che saranno distribuiti alle famiglie indigenti, direttamente dai capi del gruppo in collaborazione con l’Unità Pastorale di S.Agostino e S.Lucia.

E’ stato un vero e proprio contagio di solidarietà, la Farmacia Costabile ha acquistato 100 cartelle di gioco, donandole a sua volta alla Casa Albergo Immacolata Concezione (gestita dalla società Salerno Solidale spa), dove anche gli anziani ospiti hanno mostrato attitudine ai social partecipando attivamente all’estrazione tenutasi il giorno di pasquetta in diretta facebbok sulla pagina del gruppo.

Gli scout, mossi dal desiderio di lanciare un segnale concreto di speranza e di condivisione, hanno investito tempo e idee, mettendo se stessi a servizio degli altri e grazie all’impegno e la partecipazione di tutti è stata scritta una pagina della storia del gruppo e dell’intera comunità.