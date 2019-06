"AAA Cercasi Milf": singolare appello per una madrina al torneo di calcetto

"AAA Milf Cercasi": questo è il singolare annuncio divulgato in occasione della quarta edizione del torneo di calcetto goliardico We Love Milf, le cui finali si terranno il 19 luglio, presso il campo 433 di Capezzano. La richiesta è semplice: si cerca una Milf, termine gergale americano che, seguendo un acronimo che preferiamo non rivelare, designa una donna non più giovanissima ancora molto appetibile per gli uomini. Questa donna dovrà essere la madrina del torneo e consegnare i premi in occasione della cerimonia finale del torneo.

L'appello

"Siamo giunti ormai alla 4° edizione e quest'anno durante la premiazione, abbiamo il desiderio che la madrina del torneo e quindi colei che consegnerà i premi sia proprio una vera e propria Milf trovata per caso - spiega uno degli organizzatori - Abbiamo bisogno di una temeraria di bella presenza, alla quale regaleremo un buono di 100 euro da spendere al Carrefour di Montecorvino Rovella oltre che un bel mazzo di fiori offerto dal vivaio della Fiorista Maria srl di Coperchia".

I premi

I premi i palio sono i seguenti

primo classificato Coppa più weekend a Marina di Camerota per tutta la squadra secondo classificato medaglia più cena a base di pesce presso il ristorante la Spagnola terzo classificato portachiavi più buono colazione presso il bar sweet meet di Coperchia

Premio capocannoniere

Premio miglior giocatore

Premio miglior portiere

Premio X factor (scarse doti tecniche)

Premio Gold Brick (piedi a mattone)

Candidature

Qualora qualcuna voglia candidarsi può farlo attraverso la pagina facebook We Love Milf 4.0 Premier League Edition.

Gallery