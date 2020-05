Il cielo e il mare si tingono di rosa: i tramonti più belli sono nel salernitano

Dal Cilento, a Salerno fino alla Costiera: il cielo si tinge di rosa, in queste sere di maggio. Il tramonto, infatti, si veste del colore dei fiori più delicati, per riflettersi sul mare ed incantare grandi e piccini. Splendidi, gli scatti di Fabio Fusco a Positano e quello di una lettrice a Salerno città. Ma segnalazioni di suggestioni made in nature particolari giungono anche dal sud della provincia. Una meraviglia.

