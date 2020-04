Il lavoro di Scabec continua nella valorizzazione del territorio

Il lavoro di Scabec, società in house della Regione Campania per la valorizzazione del patrimonio culturale, continua attraverso i suoi canali social attraverso la pubblicazione di video, foto e non solo. Scabec, infatti, nella giornata di oggi ha pubblicato un bellissimo video riguardante una delle perle più famose della nostra provincia: la splendida Positano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Getty Challenge

Scabec ha, poi, rilanciato la Getty Challenge. Il Getty Museum, infatti, ha lanciato una challenge in cui si devono riprodurre in casa capolavori e monumenti di tutto il mondo, Scabec, invece, la ripropone con i monumenti campani e la prima foto di un utente riguarda un altro simbolo del nostro territorio: il Cavallo di Sabbia di Mimmo Paladino situato nell'area archeologica di Paestum ricreato in modo molto originale da Alessandro ed Alfonso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni SalernoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di SalernoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery