Presunto ufo a Capaccio Paestum: lo scatto attenzionato dagli esperti

Ha scattato una foto per caso, scoprendo, poi, di aver immortalato un oggetto non identificato. Simona Corcillo, donna di Albanella, ha pubblicato su Facebook il suo scatto che ritrae una palazzina di Capaccio Paestum: nel cielo, un presunto ufo.

L'analisi

La foto è stata sottoposta ad alcuni membri del Centro ufologico nazionale ed attenzionata da esperti che non hanno escluso che davvero si possa parlare di presenze paranormali, dato che l'aura che si nota nello scatto sarebbe una fonte termica. Anzi, secondo l'esperto di ufologia Corrado Midolo, si tratterebbe di un vascello alieno (vedi foto in allegato ndr). Accertamenti in corso.

