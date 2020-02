UnisaOrienta, Monacchi sull'emergenza ambientale: "Occorre consapevoleza. Tocca a voi"

Il compositore David Monacchi è stato il testimonial della sessione plenaria della sesta giornata di UnisaOrienta 2020. Docente presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, il professor Monacchi, in video collegamento, ha raccontato lo straordinario impegno che coniuga la sua attività professionale all’emergenza ambientale: "A Pesaro abbiamo creato la sonosfera, uno spazio mobile, che andrà anche in tour e farà tappa a Torino in occasione del raduno mondiale di Friday for Future, pensato per una riconnessione sensibile, attraverso il suono, con il mondo naturale. Un teatro per l’ascolto profondo, con l’obiettivo di creare una maggior consapevolezza del momento che stiamo vivendo. Nessuno di noi oggi vive la periferia del mondo, siamo tutti al centro - l’appello di Monacchi rivolto ai giovani in Aula Magna - Ognuno deve essere ben cosciente di quel che sta succedendo dal punto di vista climatico, un’emergenza molto più grave di quel che ci si aspettava e ciò malgrado l’allarme lanciato da almeno 30 anni".

Il racconto

Monacchi, successivamente, ha raccontato la sua esperienza ai ragazzi presenti in aula: "Ho cominciato questo progetto ascoltando la grande polifonia prodotta dal mondo naturale. Occorrono 5-6 settimane per portare a casa qualche ritratto acustico in tre dimensioni. Anche i paesaggi sonori dimostrano quel che sta accadendo: l’ultima volta che siamo scesi in Amazzonia, in una foresta pluviale, non pioveva da tantissimo tempo. Non è mai troppo tardi per cambiare la nostra percezione del mondo. La mia generazione, quella dei 50enni, ha fallito. Non ha saputo comunicare, dovevamo essere più incisivi. È mancato l’anello di congiunzione tra la scienza e la sua diffusione. Non sono arrivati i risultati della ricerca alla società civile, nel dibattito mediatico, soprattutto in Italia, non è stata avvertita l’urgenza. Ora occorrono informazione e consapevolezza, così com’è accaduto grazie a Greta. Tocca a voi, ragazzi. Perché i passi dei governi sono così blandi che ci portano alla catastrofe climatica e alla perdita di specie e di vita sul nostro pianeta" ha chiosato il professor Monacchi.

Gli altri interventi

Anche nel day-6 ad accogliere in Aula Magna di Ateneo le future matricole è stata la professoressa Rosalba Normando, delegata UnisaOrienta 2020, che ha illustrato l’intenso programma proposto ai ragazzi e la mission della manifestazione: "Scegli il futuro non è uno slogan figlio del caso, è il messaggio lanciato a tutti voi che, attraverso i seminari proposti, avrete la possibilità di orientare la scelta del vostro percorso universitario". A rappresentare il rettore Vincenzo Loia è stato il professor Mario Vento, prorettore dell’Università degli Studi di Salerno: "Il mondo del lavoro sta profondamente cambiando, ne è la prova in fatto che in famiglia quasi nessuno ha esempi di professioni moderne. Chi ha parenti che programmano robot? È il momento della consapevolezza di quel che mutando e accadendo, dunque di scoprire possibili nuovi percorsi professionali e incrociarli con le vostre passioni - ha detto ai ragazzi - Non di meno conta la consapevolezza del metodo, la coscienza che l’impegno sia fondamentale. Arrivare allo stesso traguardo nei tempi giusti è molto importante per l’inserimento nel mondo del lavoro". Il professor Paolo Coccorese ha presentato alcune delle attività del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche che dirige, lanciando il suo messaggio alle future matricole: "La scelta del corso di laurea è un momento fondamentale per il vostro futuro. Fatelo seguendo le vostre inclinazioni e metteteci tanto impegno, condizione necessaria e sufficiente per ottenere il risultato e la felicità".

Gallery