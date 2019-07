Mille mozziconi di sigaretta raccolti a Paestum: l'allarme di Valentina ed Edoardo

Oltre 1.000 mozziconi di sigaretta in due ore sono stati raccolti a Paestum da Valentina La Cara ed Edoardo Manza, i due influencer poco più che ventenni che hanno lasciato la loro vecchia vita per dedicarsi a viaggiare in maniera ecosostenibile sensibilizzando le persone sull'ambiente.

La tappa di Paestum

A Paestum, insieme all'inseparabile cane Bubble che da anche il nome al loro canale youtube Viaggiando con Bubble, sono riusciti a raccogliere, in circa 300 metri di spiaggia ed in sole due ore, più di 1000 mozziconi di sigarette abbandonati dai bagnanti.