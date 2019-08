Vatolla: terzo weekend per la festa della cipolla

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giro di boa per la sesta edizione della Festa della Cipolla di Vatolla che giunge al suo terzo appuntamento, in programma nel weekend di sabato 3 e domenica 4 agosto. Ancora una volta, nella splendida cornice del borgo cilentano, facente parte del comune di Perdifumo, in provincia di Salerno, protagonista sarà la pregiata Cipolla di Vatolla, prodotto agro-alimentare locale eletto a simbolo del territorio. Un prodotto raro e prezioso, dal sapore dolce e dal colore che varia dal bianco chiaro a rosato, facilmente distinguibile per la forma a trottola o allungata. Un frutto della terra che serba in sé il sapore della genuinità, del passato, un magico ortaggio dal sapore sorprendente, che solo a Vatolla, nasce dalle cure di mani esperte che da secoli tramandano la sua coltura e i suoi preziosi semi, recuperati, oggi, nella loro forma originaria, grazie ad un lungo lavoro di ricerca e selezione. Questo prelibato ortaggio sarà inserito, come immancabile ingrediente, in ogni piatto proposto nel percorso di degustazione preparato per l’occasione. Frittelle, torte, pizze e frittate di cipolla, cipolla gratinata e parmigiana di cipolle, susciello (zuppa di cipolle con uova e formaggio caprino), zuppa di fagioli e cipolla, spezzatino e hamburger di cipolla, tagliolini con cipolla caramellata e ravioli alla genovese, sono solo alcuni degli squisiti piatti in cui la Cipolla di Vatolla mostrerà tutta la sua versatilità culinaria. Il tutto accompagnato da ottimo vino e dall’intrattenimento musicale dei Sunarìa e Domenico Monaco, il cantastorie del Cilento, che si esibiranno sabato 3 agosto e dei Kiepo e degli Ascarimè che animeranno la serata del 4 agosto. Spazio anche ai più piccoli, con il teatro di strada e gli spettacoli di mimo a cura della Compagnia Teatrale “La Ribalta” di Salerno, in scena sabato, e con l’esibizione domenicale del Mago Frisco, con il suo spettacolo di magia e ombre cinesi. E come anche nei week-end passati non mancheranno gli appuntamenti con la cultura, all’insegna del tema scelto per la sesta edizione della Festa della Cipolla di Vatolla “Gli archetipi del Cilento antico: il Tempo, il Silenzio, il Paesaggio”. Presso la Corte del Castello de Vargas Machuca, a partire dalle ore 22,00, si terranno, sabato 3 agosto, l’incontro culturale “Le erbe spontanee del Cilento: dalla cucina alla farmacopea”, con la partecipazione di Dionisia De Santis, esperta in botanica, in erboristeria e in fitoterapia, e intensamente impegnata nel campo delle ricerche floristiche e della conservazione; mentre, domenica 4 agosto, sarà la volta dell’incontro “La cipolla, d’accordo: il più bel ventre del mondo, a cura della scrittrice Luisa Cavaliere e del giornalista Arturo Calabrese.” Cultura e sapori per tutti i gusti. La Festa della Cipolla di Vatolla è organizzata dall’Associazione Cipolla di Vatolla, unitamente al Comune di Perdifumo e ad altre realtà associative attive sul territorio, con il Patrocinio della Fondazione Giambattista Vico, che ospita gli eventi culturali e con il prezioso contributo della famiglia de Vargas Machuca e della Società Scabec della Regione Campania e proseguirà nei prossimi week-end, fino al 25 agosto. Per scoprire il programma completo:www.cipolladivatolla.com, e-mail: info@cipolladivatolla.com cipolladivatolla@virgilio.it cipolladivatolla lacipolladivatolla I prossimi appuntamenti della Festa della Cipolla di Vatolla • 03-04 agosto, a partire dalle ore 20,00 • 10-11 agosto, a partire dalle ore 20,00 • 24-25 agosto, a partire dalle ore 20,00