Vessicchio contro tutti su "Live - Non è la dʼUrso", la conduttrice: "Io chiudo: salutami a soreta!"

Furibonda lite in tv: il giornalista di Agropoli, Sergio Vessicchio, radiato dall'Ordine dei Giornalisti, (a seguito della sua telecronaca sessista contro la guardalinee Annalisa Mocci ndr), è stato chiamato in collegamento su "Live - Non è la dʼUrso", per discutere della questione.

Il caos in tv

Dopo aver mostrato la querela contro l'Ordine dei Giornalisti che, secondo lui, avrebbe abusato del proprio potere, Vessicchio non accetta le critiche in studio e attacca tutti: "Alba Parietti e Giampiero Mughini mi fanno schifo! Ma a ste due marchette della televisione cosa bisogna far pagare? Mughini è una vergogna, Alba Parietti non si sa neppure cosa fa nella vita. Mughini è un pagliaccio unico, un pappagallo a pagamento. Parietti sei squalificante!”. Poi si scaglia anche contro Alessandra Mussolini, Caterina Collovati e Alda D'Eusanio.

L'intervento della D'Urso

Quando la D'Urso lo invita a placare la sua ira senza freni, Vessicchio non le manda a dire neppure alla conduttrice: "Sei radiata anche tu dall’ordine dei giornalisti! Tu fai una televisione becera, è questa la verità. Non vuoi che vengo perché io ti dico la verità in faccia, io ti metto ko: ti faccio nera!" Secca, la risposta della D'Urso: "Sai che c’è? Io chiudo. Salutami a soreta". Concluso, dunque, il collegamento della discordia che, in poche ore, è già diventato social.