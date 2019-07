Via Vinciprova, auto parcheggiate al posto dei motorini: la denuncia

Esplode la rabbia dei motociclisti in via Vinciprova a Salerno. Da tempo, ormai, gli automobilisti continuano a parcheggiare le loro vetture nei posti riservati ai motorini situati di fronte alla fermata dei pullman della Sita. E, con l’inizio della stagione estiva, la situazione è peggiorata. “Già abbiamo pochi posti, poi se anche questi ci vengono occupati dalle auto non sappiamo dove andare a parcheggiare”. L’auspicio è che i vigili urbani controllino, con maggiore attenzione, l’area di sosta in questione.