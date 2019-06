"Vieni via con me": il nuovo brano di Ghepo

E' uscito il nuovo brano deI Ghepo, rapper originario della provincia di Salerno, ed in poche ore già sono stati migliaia gli utenti che hanno scaricato il singolo e visto il video su youtube. "in Vieni via con me ci siamo immaginati come sarà il suo mondo in uno scenario in cui la condotta umana porterà a cambiamenti estremi - ha raccontato Ghepo - Tutti vanno in vacanza, tutti pensano al mare, ma c’è chi sogna di andare lontano con la sua musa. Un pezzo – ha aggiunto Ghepo – più commerciale, speculare ai precedenti. Mi piace sempre cimentarmi in generi diversi perché per me la musica è un melting pot di sonorità, ritmi e storie differenti da raccontare".

Il nuovo pezzo di Ghepo, prodotto da G2, ha un sapore ed un ritmo caraibico e reggaeggiante ed un testo che fotografa la reale spensieratezza, allegria e ironia del suo amore.