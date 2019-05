Villa PerBene: tornano le elezioni satiriche a cura del trio comico salernitano

Torna anche quest'anno, spopolando sui social network, la Campagna Elettorale satirica a cura dei Villa PerBene affiancati dall'attore Claudio Lardo. Dieci candidati fittizi, di dieci partiti altrettanto fittizi stanno apparendo, in queste ore di voto, sulle bacheche di tanti salernitani e non, che sono chiamati a scegliere il proprio candidato preferito.

I candidati

Ce ne è per tutti i gusti: da Matteo Selfini del partito Taggami Socialissimi, a Luca Becero del Movimento 5 Sberle, passando per Bastian Contrario di Bega Nord a Concetta (detta Netta) Minoranza del partito Pochi ma Buoni. Dieci candidati da scegliere sulla pagina facebook dei Villa PerBene per decretare, dopo le 23 di questa sera, il vincitore di questa elezione parallela.

Gallery