"Un wrestler salernitano mi ha violentata": l'accusa di Brooke Danielle e la smentita di King Danza

“Mi tappò la bocca così che nessuno potesse sentirmi piangere e dire no. Alla fine l’ho lasciato fare e ho pianto finché è finita”. Lo ha scritto su Twitter Brooke Danielle, una giovane lottatrice indipendente americana che ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un noto wrestler salernitano. "Fa male, ma è giunto il momento. Ha fatto qualcosa di orribile, e mi ci è voluto molto tempo per ammettere ciò che mi ha fatto. Non sto cercando pietà, sto solo cercando di togliermi tutto questo peso dallo stomaco. Ora sono libera".

Intanto, il wrestler salernitano King Danza (all'anagrafe Giuseppe Danza) risponde alle accuse di violenza attraverso la redazione di The Shield Of Wrestling! smentendo la violenza sessuale.



La risposta di King Danza