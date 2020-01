Si terrà domenica 26 gennaio, il "Vitamina Day" al Mercato Campagna Amica al Parco Pinocchio di Salerno. I contadini della Coldiretti, infatti, attendono grandi e piccini con i prodotti anti influenza: frutta e verdura (ricche di antiossidanti), uova e formaggi, miele e aglio ideale per la prevenzione.

I cibi consigliati

Consigliabili, anche i piatti a base di legumi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie, fave secche), in quanto contengono ferro e sono ricchi di fibre. Per scongiurare l'influenza, consigliate arance e clementine per il grande contenuto di vitamina C e i kiwi, rigorosamente italiani. Prevista una folta affluenza al Mercato.