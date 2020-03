Covid-19: si affaccia sul balcone e scorge una volpe, lo scatto diventa virale

Osservazioni dal balcone in questi giorni di covid-19, cercando il bello e qualcosa di particolare intorno a noi Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' questo il post di Andrea Sorrentino, amante della natura, a cui è corredata la foto di una volpe a spasso a San Giovanni a Piro, in questi giorni di isolamento, per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Uno scatto che fa sorridere e che ci ricorda alcuni risvolti di questo particolare momento storico: la primavera, come la natura, non smettono mai di sorprenderci, neppure durante la quarantena per il contenimento del contagio.