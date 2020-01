Whatsapp down: disservizio per l'invio di foto e messaggi audio

Dalle 12 del 19 gennaio 2020 il servizio di messaggistica Whatsapp sta riscontrado diversi malfunzionamenti per quanto riguarda l'invio di contenuti multimediali (foto, video e messaggi vocali).

Il disservizio

Il disservizio sta facendo entrare in crisi diversi utenti. Anche l'ironia social, però, si sta diffondendo soprattutto per quanto riguarda i mancati messaggi vocali, croce e delizia di tantissimi utenti. Si resta in attesa, quindi, di una pronta risoluzione del problema.