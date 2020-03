Coronavirus: la dottoressa Akelina al fianco di Polichetti

Un messaggio di vicinanza dall'altra parte del mondo è arrivato per sostenere la battaglia del dottor Polichetti che ha chiesto la partecipazione delle struttre sanitare private per sostenere il sistema sanitario nazionale. La dottoressa Yelena Akelina, della Columbia University, infatti, ha mandato un messaggio di vicinanza al dottor Polichetti per questa battaglia contro il Coronavirus. "Stai combattendo una battaglia giusta": ha scritto la Akelina a Polichetti.

La pandemia

Il contagio, infatti, è arrivato anche negli Stati Uniti ed in particolare nelle vicinanza di New York (sede della Columbia) dove la situazione è: "Paurosa ma non ancora così negativa" ha spiegato la dottoressa Akelina al dottor Polichetti. Un messaggio di vicinanza all'intero popolo italiano nella lotta a questa emergenza sanitaria.