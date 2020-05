Post Covid/ Tecnologia, cartucce, impastratrici: acquisti on line della fase 2

Dopo la farina e le uova del lockdown, adesso continuano a "lievitare" gli acquisti on line funzionali allo svolgimento del lavoro agile, della didattica a distanza. Nessuno rinuncia a dolci fatti in casa. A ruba gli attrezzi per la palestra a domicilio. "Non di solo pane vive l'uomo" al tempo del covid-fase 2 ma anche di cartucce, stampanti, pellicole protettive in vetro temperato per gli smartphone, webcam con microfono per migliorare e potenziare le chiamate a distanza, batterie esterne dei portatili, auricolari bluetooth e tablet.

In quantità industriale

L'osservazione potrebbe nascere spontanea: erano già presenti in casa. Non erano sufficienti. Nella stessa abitazione, soprattutto per quanto riguarda le famiglie con figli in età scolare, il lavoro agile si sovrappone alle lezioni a distanza e c'è necessità di disporre di più dispositivi, magari collegati alla stessa ora, sfruttando la stessa connessione wi-fi. Amazon ma anche E-bay, piattaforme on line e canali di approvvigionamento più utilizzati dagli internauti, stilano una classifica dei prodotti più venduti. E' una specie di hit parade degli acquisti da tastiera, in base ai clic, al numero di ordini ricevuti.

Distanti ma sportivi

Chi beneficia di un po' di spazio - ampio terrazzo, qualche metro di giardino, il cortile - ha preso d'assalto Decathlon on line per l'acquisto di tabelloni e canestri. Sono andati a ruba: polverizzati nelle ultime settimane. Lo sport all'aperto è stato, però, privilegio di pochi, rispetto alla maggioranza che si è arrangiata con programmi di allenamento in salotto. I prodotti più acquistati, dunque, sono piccoli attrezzi per gli esercizi a corpo libero e per tenersi in forma, senza trascurare il tono muscolare. Nel carrello on line sono finiti, quindi, attrezzi per gli addominali, leggins, elastici training, tappetini pieghevoli, barra per trazioni, cavigliere, anche le mini bike.

Cibo e curiosità

Pizze e dolci fatti in casa ci hanno tenuto compagnia soprattutto nella prima fase, quella del lockdown. Una impastatrice e una planetaria, però, sono acquisti-investimento e tengono compagnia alle massaie anche in questi giorni di riapertura delle pasticcerie e pizzerie. Un passo per volta e...occhio alle scarpe. Su Wish, assalto a copriscarpe monouso impermeabili.