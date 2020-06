Post Covid-19/Salerno "si risveglia" in estate: teatro, cinema e arte animeranno i Barbuti, l'Arena del Mare e l'Augusteo

Arena Barbuti, Arena del Mare e Teatro Augusteo, tra cinema, teatro, danza ed attività ludiche, per salernitani e turisti in città, rigorosamente tutto all'aria aperta. Dopo la paralisi del settore culturale, tenuto in vita durante la pandemia solo on-line, grazie alle nuove tecnologie e alla buona volontà degli operatori, dunque, la Salerno artistica si risveglia con l'inizio della bella stagione, mettendo a disposizione spazi all'aperto e proponendo occasioni di svago a prova di virus, con tanto di distanziamento sociale e precauzioni. Promossa e sostenuta dall'amministrazione comunale di Salerno, la rassegna estiva cittadina intende dare la possibilità ai tanti operatori culturali salernitani (e non solo) di ritrovare il proprio pubblico e proporre i propri spettacoli dopo il lungo periodo di stop causato dall'emergenza, usufruendo gratuitamente degli spazi pubblici.

La presentazione

Domani, mercoledì 1 luglio alle ore 11, a Palazzo di Città, nel Salone dei Marmi, verrà presentata, per l'appunto, la rassegna "Estate salernitana". All'incontro, parteciperanno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore alla Cultura Tonia Willburger e l'assessore al Commercio Dario Loffredo. Musica, teatro, cabaret, cinema sotto le stelle, spettacoli per bambini, danza, laboratori, talent show: questo e tanto altro nel fitto programma culturale che si svolgerà, dall' 11 luglio al 1 ottobre. Tanta curiosità.