Post Covid/ Mercato immobiliare: cosa è cambiato e cosa potrebbe accadere

Il lockdown ha stravolto ogni categoria. Anche quella degli agenti immobiliari, come ci racconta Anna Aurelio di Pellezzano. "Con il lockdown non sono state più possibili visite in loco, pertanto la procedura prevedeva che al cliente venisse inviato lo screening dell’immobile (scheda tecnica,foto e\o video) effettuando colloqui in videochiamata durante i quali l’acquirente potesse chiedere al suo agente di fiducia di inquadrare dettagli non apparsi nei dati inviati", ha spiegato la dottoressa Aurelio che ha anche sottolineato come l’agente immobiliare abbia dovuto incrementare, tra le proprie abilità, l’uso del proptech (dall’inglese “property” proprietà “technology” tecnologica), un nuovo tipo di approccio che vede le tecnologie e il digitale, appunto, applicati al settore immobiliare. "Al di là del particolare periodo, questa procedura è diventata di uso corrente e viene attuata prima della visita dell’immobile", ha aggiunto.

Circa l’andamento del mercato immobiliare, post pandemia, la stessa Aurelio ha fornito un quadro dettagliato della situazione attuale e futura: