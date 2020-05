Post Covid/ Consorzio Moda Paestum: nasce la piattaforma on-line per gli stilisti

Il Covid-19 non ferma la moda: è nata la piattaforma on-line promossa dall’associazione culturale PaestumCilento Moda, un progetto voluto fortemente dal suo presidente Lucio Jack Di Filippo, impegnato in eventi territoriali come il Premio Fashion in Paestum consacrato dai fashion media top evento internazionale di moda.

Patrocinata dalla Regione Campania, con il supporto del Comune di Capaccio Paestum, l’associazione propone in passerella creazioni sartoriali di giovani talenti della moda italiana designati poi futuri fashion designers della Moda Paestum. La settima edizione 2020 del Premio Fashion in Paestum non potrà essere realizzata per gli standard richiesti dalle disposizioni governative. Così, rimboccandosi le maniche, i promotori dell'evento hanno dato vita a Modapaestum.com dove chi interessato al progetto, che sia un giovane stilista oppure una brand già consolidato, può iscriversi gratuitamente al consorzio facendo, così, valere le proprie creazioni direttamente on-line attraverso i nostri canali social e blog come “La Moda in tutti i Modi” che sono presi d’assalto da buyers e appassionati del settore. Prevista anche la partecipazione diretta in passerella a fine luglio del Premio Fashion in Paestum. Tanta curiosità.