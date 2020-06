Post Covid/ Shopping per bambini senza attesa e in totale sicurezza, test pilota a Nocera

Da Bimbostore e Toys Center, le insegne icona dell’infanzia di Prénatal Retail Group, arriva oggi Roialty ZeroCoda, l’innovativa App che elimina le code e garantisce una prenotazione flessibile. Si tratta di nuovo strumento che conferma l’impegno dell’Azienda verso le esigenze di tutte le famiglie e i genitori, per essergli sempre al fianco garantendo acquisti sicuri e in totale tranquillità. Tra le otto sedi pronte al test pilota, anche Nocera con il punto vendita Toys Center di via Atzori, 226/228. Il nuovo servizio permette di consultare le disponibilità di accesso su zerocoda.toyscenter.com oppure zerocoda.bimbostore.com, scegliere il punto vendita e il servizio d’interesse, e prenotare la propria visita all’orario preferito. La mail di conferma garantisce l’ingresso diretto agli store senza attesa e in massima sicurezza. E per chi non ha accesso ai canali digitali, la prenotazione può essere fatta direttamente presso il punto vendita.

Il servizio

Per tutti i clienti che usufruiscono del nuovo servizio Roialty ZeroCoda, la possibilità di esprimere il grado di soddisfazione sulla App e accedere così a promozioni dedicate. “Abbiamo scelto ROIALTY Zerocoda perché risponde appieno alle esigenze della nuova realtà che stiamo vivendo e conferma l’impegno di Prénatal Retail Group nel trovare soluzioni che mettano in primo piano le famiglie e la loro sicurezza. La coda virtuale rappresenta un nuovo meccanismo nella relazione con il cliente e un grande supporto alle attuali regole anti-assembramento - spiega Cristiano Flamigni Business Unit director Bimbostore e Toys Center". Questo nuovo servizio va così ad unirsi all’interno della proposta generale del Gruppo che durante l’emergenza sanitaria ha saputo reagire con una forte accelerazione dei processi digitali. Una speciale sinergia tra online e retail diventata oggi parte integrante dell’offerta, come le liste nascita di Bimbostore che oggi possono essere create e gestite anche da remoto. E poi il nuovo servizio “drive-in” e “personal e-shopper” che danno la possibilità di essere supportati negli acquisti telefonici per poi ritirare il tutto nel punto vendita in base alle proprie esigenze. Da Bimbostore anche il servizio di “spesa veloce” ovvero la possibilità di inviare una lista di quanto necessario ed effettuare poi il ritiro comodamente su appuntamento.