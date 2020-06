Post Covid/ Allo stadio con taccuini e microfoni: via libera a giornalisti e fotografi

Dopo la riduzione drastica di accessi allo stadio Arechi in occasione di Salernitana-Pisa del 20 giugno, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha accolto le richieste degli operatori dell'informazione e ha esteso la fruizione degli avvenimenti sportivi ad un numero massimo di 70 giornalisti e 30 fotografi accreditati. Pluralità d'informazione farà rima ovviamente con sicurezza, salute, distanziamento fisico. Per la partita Salernitana-Cremonese, in programma oggi, lunedì 29 giugno alle pore 18.45 in diretta Rai, i cronisti ed i fotografi abilitati all'ingresso dovranno obbligatoriamente indossare mascherina e guanti.

Il protocollo

La Salernitana ha fornito un vademecum che tiene conto innanzitutto dell'autocertificazione. In attuazione del DPCM 26 aprile 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” chi entrerà allo stadio dovrà dichiarare di

non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato/a positivo/a al COVID-19, di non aver avuto febbre superiore a 37,5° negli ultimi 14 giorni, di non aver avuto tosse o difficoltà respiratoria negli ultimi 14 giorni, di non aver viaggiato negli ultimi 14 giorni in una zona con elevata incidenza di Covid-19, di non aver avuto contatti con qualcuno affetto da sintomi respiratori o in isolamento fiduciario o popolazione a rischio". Termoscanner all'ingresso, utilizzo ridotto di materiale cartaceo. La Salernitana, infatti, non richiederà la stampa del biglietto elettronico con esibizione all'ingresso ma ha già fissato un check point all'ingresso della tribuna, dopo la verifica della temperatura corporea.

Ingresso e conferenza

La sala stampa dello stadio Arechi sarà interdetta ai cronisti. I giornalisti potranno utilizzare la tribuna stampa e saranno distanziati. Al termine della partita, potranno rivolgere le domande all'allenatore della Salernitana utilizzando la piattaforma Zoom. I magazzinieri della Cremonese, società ospite, sono stati tra i primi ad entrare allo stadio stamattina, lunedì 29 giugno, seguiti dagli steward e dalle emittenti Rai e Dazn.