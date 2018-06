19/06/1919 - 19/06/2018: la Salernitana festeggia i suoi "primi" 99 anni

Fervono i preparativi in città per le celebrazioni del 99° compleanno della Salernitana. Diverse le iniziative organizzate per omaggiare il club granata, provenienti sia dal mondo delle associazioniultras che da quello ultras . Nelle more, da segnalare quella dell'Associazione Culturale "19 giugno 1919" che nella mattinata di domani propone un "appuntamento con la storia": alle ore 11 infatti, presso trav. Piazza d'Armi a Torrione (caserma Angelucci), verrà inaugurata una targa celebrativa in ricordo dei luoghi simbolo che legano la Salernitana alla città, ovvero nella fattispecie, la prima "casa" ad ospitare ufficialmente - dal 14 marzo 1920 fino al 1931 - le gare casalinghe degli allora biancocelesti (la casacca granata fu adottata dal 1927 al 1929 e poi ripresa nel dopoguerra): il campo di Piazza d'Armi. Parliamo degli albori, prima dello stadio Littorio (oggi lo stadio Vestuti), là dove la società presieduta all'epoca da Adalgiso Onesti regalò i primi sorrisi ma anche le prime amarezze, ad una città che fin da subito avrebbe amato visceralmente la sua squadra di calcio. Un amore trasmesso di padre in figilio, di generazione in generazione, fino ai giorni nostri, nonostante una storia avara di soddisfazioni e macchiata dalla terribile tragedia del 24 maggio 1999. All'evento, saranno presenti il sindaco della città capoluogo, Enzo Napoli, l'Assessore allo sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno, e una delegazione della U.S. Salernitana 1919.

Impossibile poi non tributare spazio alla principale attrattiva della giornata di domani, ovvero l'omaggio del mondo ultras al club dell'ippocampo con l'oramai consueta sfilata dei tifosi per le vie del centro di Salerno. I festeggiamenti poi si concluderanno nel tardo pomeriggio sulla storica spiaggia di Santa Teresa, dove "Sua Maestà" verrà omaggiata da un suggestivo spettacolo pirotecnico.