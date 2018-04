A New York City "Minala al 96'" diventa una pizza: l'omaggio del ristorante "San Matteo" (il video)

Il folclore soprattutto quando è legato al calcio non ha davvero confini. Ieri sera, durante la trasmissione "Little Big Italy", format televisivo legato all'enogastronomia italiana che va in onda su "Nove Tv", è intervenuto Ciro Casella, noto ristoratore salernitano insediatosi commercialmente da alcuni anni nella metropoli statunitense con la sua pizzeria 'San Matteo'. Il nome di una pizza "Minala al 96'", ha suscitato la curiosità del conduttore che ha ovviamento chiesto informazioni sul perché del nome. E la risposta, nella quale si rievoca il derby d'andata tra Avellino e Salernitana, strappa un sorriso a tutti i commensali...

Nelle more, Ciro Casella ha poi vinto la puntata de "Little Big Italy" grazie anche all'involontario aiuto del centrocampista camerunense Minala, entrato di diritto nella storia recente del club granata

e... nell'enogastronomia della "Big Apple".

*Credits: Alessia Casella che hanno rilanciato questo video amatoriale sulla pagina FB "CentoXCento Granata".

