Refusi nell'album della Salernitana, ecco il rimedio: "Figure sostitutive"

Una bustina speciale, distribuita gratuitamente, per rimediare ad alcuni refusi. Sentimento Granata si rifà il trucco e l'agenzia di comunicazione che ha stampato l'album del Centenario della Salernitana corre ai ripari con figurine sostituive. Saranno distribuite gratuitamente nelle prossime ore: dovrebbe accadere allo stadio Arechi, previa consegna della bustina agli stand.

I refusi

Tifosi, lettori e collezionisti avevano segnalato diversi errori: cognome sbagliato di Pigozzi, Kolousek confuso con Jansen, nome sbagliato di Soviero che non è Stefano, come c'è scritto, ma Salvatore. Di Kolousek è sbagliato il periodo di militanza (c'è scritto 2002/03 invece arrivò nel '97), sbagliato anche il periodo di Strada. "Merino da centrocampo" è il titolo del paragrafo del gol di Breda ad Avellino. "Salernitana-Perugia" è la didascalia della figurina di Salernitana-Lodigiani. Salernitana-Lazio 0-3 con la didascalia - sbagliata - dello stadio Vestuti. L'invasione di campo si verificò con il Potenza, nel giorno funesto della morte di Giuseppe Plaitano, e non "a Potenza". C'è scritto Gigante in primo piano ma lui è sullo sfondo e in primo piano si tratta di un altro calciatore. Infine "Giampiero Ventura" nella stampa dell'album e non Gian Piero. Da oggi, tutto risulto: Sentimento Granata ha la bustina sostitutiva.