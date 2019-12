"Sentimento Granata": presentato l'album di figurine della Salernitana

Un album di figurine, un secolo di storia da incollare sul cuore. "Papà, noi perché tifiamo Salernitana?". Il video introduttivo comincia con una telefonata, un racconto di famiglia. Il piccolo supporter granata chiede al papà cresciuto a pane e stadio Vestuti di dargli una motivazione. La fede calcistica, però, non si spiega ma si vive: è un'esperienza che si tramanda. "Sentimento Granata", l'album di figurine che l'agenzia Creatiwa insieme alla Salernitana ha presentato stamattina, è una passeggiata tra i ricordi, i gol, le partite, le scenografie.

Le "introvabili"

Come ogni album che si rispetti, ci sono anche le figurine rare - quelle introvabili - di colore argento. "La prima è sicuramente quella di Carmine Rinaldi Siberiano", spiegano gli ideatori del progetto che intende far presa sul sentimento popolare intrecciando i momenti significativi, i volti e i piedi più importanti di un secolo di storia. Hanno presenziato tra gli altri, gli ex calciatori granata Antonio Capone, Fulvio De Maio, Vincenzo Leccese, Gigi Genovese (oggi nello staff del settore giovanile della Salernitana), Luca Fusco. Quest'ultimo è sulla copertina insieme ad alcune icone granata: Roberto Breda, Delio Rossi, Zdenek Zeman, Fresi, Marco Di Vaio. Proprio Fusco ha aperto la prima bustina di figurine:primo "estratto" Breda; a seguire, De Silvestro, mezza fotografia della storica scenografia "Happy", lo storico tifoso Armandino e l'indimenticato Masinga.

Info utili

L'album è composto da 115 pagine, sarà venduto inizialmente in edizione speciale - duemila copie - al costo di 29 euro: cofanetto con 50 bustine. Da gennaio, sarà distribuito nelle edicole: 3,90 euro per l'album, 70 centesimi per le bustine.