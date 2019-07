Album Panini per il Centenario della Salernitana: il video diventa virale, pronto il progetto

"Papà ma perchè noi tifiamo per la Salernitana? Migliaia le visualizzazioni del video diffuso da Creatiwa Studio" E' pronto adesso il progetto con Panini per lo storico album del Centenario, per celebrare la Salernitanità, in attesa di autorizzazione del patron Lotito.

Il video

"Certe cose non si spiegano, si tramandano". Poche parole, due occhi vivi e pieni di emozione per il video che è diventato in poche ore a dir poco virale. Parliamo dell'omaggio in onore dei 100 anni della Salernitana che ha spopolato su facebook ed è rimbalzato tra i gruppi whatzapp, praticamente emozionando tutta Salerno e provincia. Il video che ha conquistato il web è a firma dei ragazzi di Creatiwa Studio, agenzia di comunicazione salernitana specializzata in marketing e comunicazione guidati dal direttore creativo Giovanni Sapere, l'agenzia ha realizzato il video di pochi secondi nei suoi studi di via Scavate case rosse. Di fronte alla porta dell'agenzia, a pochi passi, sullo stesso pianerottolo, vi sono proprio gli uffici della Salernitana.

Il progetto

"Questo video in realtà è solo la punta dell'iceberg di un progetto ben più ampio che vuole celebrare la Salernitanità e il Centenario - ha spiegato Giovanni Sapere - Vorremmo offrire la nostra collaborazione alla società per la creazione di un progetto più ambizioso che abbiamo denominato "Sentimento granata". Il nostro intento è quello di offrire alla Salernitana e ai suoi supporters un momento di aggregazione, per esprime pienamente la passione fino alla vera sorpresa. Abbiamo avviato gli accordi da circa un anno per il progetto dell'Album Panini del Centenario con la casa modenese per mirare alla creazione, di un esclusivo almanacco che ripercorra la storia dei granata nei suoi primi 100 anni, dalle squadre storiche alle coreografie memorabili della curva, dai cannonieri ai personaggi Salernitani che hanno lasciato il segno. Potrebbe essere qualcosa di raro e da collezionare, unico, che rimarrà nella memoria di questa città. Tra le altre attività sono previsti anche, incontri con i giocatori e un blog online interattivo, dove tutti, tifosi e addetti al settore dell'informazione, potranno contribuire a riempire con materiale utile dedicato ai cento anni della squadra - continua Sapere - facciamo anche appello agli imprenditori e tifosi Salernitani che hanno il piacere di contribuire a questo storico album. Dopo una stagione salvata in extremis, serve ripartire tutti insieme da qui: da questo 19 giugno 2019, per ricreare un nuovo futuro, che ci conduca serenamente ad altri 100 anni di storia. Non importa quanto dovremo soffrire ancora. L'importante sarà portare avanti i colori della Salernitana. Siamo convinti delle parole del nostro video, sono qualcosa in cui crediamo fortemente: certe emozioni, certe storie, certe passioni non si possano spiegare. Si possono solo tramandare. Di padre in figlio".