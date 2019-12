Album Centenario Salernitana: in distribuzione le figurine sostitutive

Da oggi, venerdì 20 dicembre, sarà possibile ritirare le figurine sostitutive che serviranno a correggere i refusi segnalati dai lettori e collezionisti di Sentimento Granata, l'album granata realizzato per il Centenario. Sarà possibile ritirare anche una patch presso gli store aderenti all’iniziativa.

L'elenco



Mondadori Store presso Centro commerciale Le Cotoniere, Mondadori Store Corso Vittorio Emanuele, C House Cafè presso Centro Commerciale Maximall, Supermercati Etè Gruppo Meda Carni in via R.Wenner – via S.Leonardo – Via Posidonia e via Caterina.



Modalità di consegna

Basterà presentare l’album presso lo store di riferimento per ricevere la bustina sostitutiva. Chi ha acquistato online sul sito www.sentimentogranata.it, riceverà una ulteriore spedizione gratuita con la bustina sostitutiva. Per quelli che hanno effettuato l’ordine ma devono ancora ricevere l'album, è prevista un'unica consegna completa.