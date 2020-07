Salernitana, Rosina è svincolato e annuncia: "Lascio il calcio"

"Dico stop, lascio il calcio". Alessandro Rosina annuncia il suo addio al pallone. Al fantasista calabrese, da tempo ai margini del progetto granata, non è stato rinnovato il contratto, com'è accaduto a Mantovani, né prolungato per pochi mesi, a differenza di Heurtaux, Cerci, Lazzari, Russo. A 36 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

I dettagli

"Dal punto di vista fisico stavo bene e potevo andare ancora avanti ma a gennaio ho stroncato sul nascere ogni accenno di proposta-offerta di altri club, che mi arrivava tramite mio fratello, il mio agente – dice Rosina – La Salernitana ha fatto una scelta di tenermi fuori lista. L’ho accettata con grande professionalità e ho concluso in granata il mio percorso. Quando mi hanno richiamato per i tamponi, era mio dovere venire a Salerno rispettando regole e protocollo. Dal punto di vista contrattuale, ho fatto parte della Salernitana fino all’ultimo giorno utile. Non è stato piacevole, non era ovviamente quello che sognavo. Non porto rancore. Ho salutato Micai con il quale avevo legato molto, poi il team manager Avallone. Comincia un nuova vita, fatta di famiglia, affetti. Mi sono iscritto all'università, ho sostenuto cinque esami, frequento il corso di laurea in Economia e gestione immobiliare. Ero venuto per vincere, per andare in Serie A. Sono stati cambiati tanti allenatori e giocatori ma il risultato fin qui è stato sempre al di sotto delle aspettative".