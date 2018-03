Imprevisto per i Granata, Tuia in ospedale: non giocherà contro l'Empoli

Tensione in casa Granata: a poche ore dalla sfida conto la capolista Empoli che si disputerà stasera alle 20.30, il calciatore Alessandro Tuia, nel corso della notte, ha subito una colica renale.Trasportato presso il nosocomio locale di Empoli, l’atleta granata è costantemente monitorato: le sue condizioni risultano in miglioramento, ma oggi non scenderà in campo al Castellani.

La nota del club