Ascoli - Salernitana: ecco le formazioni ufficiali

Pronostici della vigilia in parte disattesi. In difesa, Colantuono preferisce nuovamente Tuia a Mantovani, panchina anche per Monaco. A centrocampo, a sorpresa, Kiyine scalza Zito, confermato invece l'innesto di Signorelli al centro. In attacco, Di Roberto di nuovo dal 1', Bocalon sarà la punta centrale