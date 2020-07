Una vittoria per sognare: Salernitana in campo ad Ascoli, le formazioni

Una vittoria per sognare. La Salernitana ha nel mirino i playoff, che deve difendere dall'attacco delle inseguitrici, e cerca il migliore piazzamento possibile. Il prossimo step - la prima di sei partite da giocare in un "fazzoletto" di giorni - è la trasferta di Ascoli. L'allenatore granata, Gian Piero Ventura, dovrà rinunciare a cinque squalificati. Ha convocato Gondo che ha deciso il derby con la Juve Stabia ma l'attaccante non è al top - problema muscolare - e non giocherà dall'inizio. La vittoria fuori casa manca da gennaio, dalla trasferta di Pescara. Si gioca alle ore 21, diretta su Dazn.

Le probabili formazioni



ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion, Petrucci, Sernicola; Morosini, Ninkovic; Trotta. A disp. Marchegiani, Novi, Valentini, Pucino, De Alcantara, Maurizii, Troiano, Piccinocchi, Eramo, Costa Pinto, Matos, Scamacca. All. Dionigi

SALERNITANA (3-5-1-1): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Curcio; Capezzi; Djuric. A disp. Vannucchi, Russo, Billong, Lopez, Cerci, Gondo, Galeotafiore, Iannone, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila (Marchi/Palermo). IV uomo: Giacomo Camplone di Pescara