Ascoli-Salernitana: per il sito della Lega il risultato è 0-3

La vittoria della Salernitana si tinge di giallo. Sia chiaro, niente che possa mettere in discussione la perentoria vittoria sull'Ascoli, ma il gol della bandiera siglata dal Picchio quasi contestualmente al suono del gong rischia di diventare un piccolo caso.



Ecco cos'è successo:

a tempo scaduto, Carpani, centrocampista del Picchio, ribadisce in rete la rete dell'1 a 3 sul triplice fischio del Sig. Nasca, quasi nell'indifferenza del pubblico. A primo acchito però, la rete sembra non essere convalidata dall'arbitro, e questo "scatena" qualche flebile protesta da parte dei bianconeri. Tal realtà dei fatti viene documentata anche dalle immagini Sky, ma a pochi istanti dalla chiusura della diretta, l'improvviso dietrofront e la rettifica live del commentatore: il gol di Carpani è valido, quindi per gli almanacchi il risultato del Del Duca è 1 a 3 in favore degli ospiti. Tale tesi trova fondamento anche nel post gara, con tesi suffragata dalla sala stampa dello stadio marchigiano. Tutto sembrava pacifico e consolidato, ma stamane - su segnalazione di un utente della pagina fan di SalernoToday - la smentita: sul sito della Lega Serie B infatti il risultato certificato è 0-3 per la Salernitana, elemento questo che dovrebbe chiudere definitivamente - salvo smentite o correzioni dell'ultima ora - lo strano caso Del Duca.

