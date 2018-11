Atletico Battipaglia in campo con la maglia contro la violenza sugli arbitri

L’Atletico Battipaglia, società militante nel campionato di terza categoria, si schiera contro la violenza sugli arbitri. Ieri pomeriggio, domenica 25 novembre, prima della sfida casalinga contro l’Altavilla Silentina allo stadio Sant’Anna di Battipaglia, vinta per 4 a 0, i calciatori sono scesi in campo con una maglia recante la scritta “Stop alla violenza sugli arbitri”. In campo, al loro fianco, come si evince dalla foto che pubblichiamo, anche Enzo Faccenda, Figc Salerno.

L'iniziativa

“Abbiamo deciso di indossare questa maglia in seguito alle recenti aggressioni subite dai direttori di gara italiani sui campi dilettantistici. Ultimo in ordine di tempo l’episodio che ha visto vittima Riccardo Bernardini, fischietto laziale colpito da due persone al termine del match Virtus Olympia San Basilio - Atletico Torrenova – spiega il presidente Armando D’Ambrosio – La violenza, in tutte le sue forme, è deprecabile. Verso gli arbitri, soprattutto in Italia, manca una cultura del rispetto. Da qui è nata l’idea, insieme a tutti i ragazzi, di lanciare un messaggio forte e chiaro contro la violenza sui direttori di gara, sensibilizzando così tutto il movimento calcistico sul tema. Si rende, a nostro avviso, necessario, un cambio culturale da parte di tutti, a partire da tifosi e calciatori. Tra i nostri principali obiettivi c’è appunto il fair play. Quella contro la violenza sugli arbitri è la prima di una serie di iniziative di sensibilizzazione che la nostra squadra metterà in campo.”

