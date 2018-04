Salernitana: Colantuono medita la formazione anti-Bari

A meno di 48 ore dal match del San Nicola contro galletti di mister Grosso, Stefano Colantuono non ha ancora sciolto una serie di dubbi di formazione che lo stanno attanagliando fin dal principio di questa settimana di lavoro. Riflessioni tecniche queste, dettate non solo per causa di forza maggiore, ma anche - come vedremo - da una serie di scelte volte a ritrovare un solido equilibrio di squadra. A Bari, mancherà sicuramente Riccardo Bocalon, uscito malconcio dalla trasferta di Empoli, lo stesso dicasi per Raffaele Schiavi, anche se il centrale metelliano è stato comunque convocato dal trainer laziale. Possibili novità in vista anche nel reparto nevralgico, dove due calciatori lottano per una maglia.

Capitolo tifoseria. Sabato in quel di Bari, ci sarà l'ennesimo esodo della torcida granata: favorito anche dallo storico gemellaggio in essere tra le due tifoserie, a gremire gli spalti del San Nicola ci saranno non meno di 1.300 supporter, numeri questi da capogiro per la categoria e non solo.

La formazione

Come detto, diverse sono ancora le caselle da riempire con più calciatori in disputa per una maglia. Ma andiamo con ordine. In difesa, davanti a Radunovic, Casasola sull'out destro e Monaco al centro sembrano sono certi di una maglia da titolare, incertezze ci sono ancora invece per gli altri due ruoli del reparto difensivo: il partner dell'ex Perugia, sarà con ogni probabilità il capitano Tuia, pienamente ristabilitosi dalla colica renale che lo ha colpito nell'immediata vigilia del match contro l'Empoli; non è da escludere però l'inserimento a sorpresa di Schiavi, che pur essendosi alleanto poco o nulla durante la settimana per via di una serie di noie fisiche, potrebbe essere recuperato in extremis e gettato nella mischia; dubbi permangono anche per chi si prenderà carico della fascia mancina, in ballottaggio infatti ci sono sia Vitale che Popescu, con quest'ultimo leggermente favorito. A centrocampo, l'ex avvelenato Minala e Ricci dovrebbero essere della contesa fin dal 1', per il ruolo della mezzala sinistra invece è corsa a due tra Kiyine e Odjer: il giovane marocchino però potrebbe essere dirottato anche nel tridente, nella posizione spuria di trequartista già sperimentata a Empoli, al momento però questa ipotesi appare meno probabile. In attacco, Rossi, al momento, sembra essere il principale candidato per la sostituzione dell'infortunato Bocalon, più dietro invece Palombi; sull'out mancino agirà Sprocati, mentre a destra le ipotesi sono varie: il rientro di Di Roberto è l'ipotesi più gettonata, ma non sono da scartare le candidature di Palombi e, come paventato già, di Kiyine in posizione leggermente più arretrata.