"Befana per il Sociale": torna la manifestazione del "Club Mai Sola"

Il 5 gennaio torna la Befana per il Sociale, l'oramai tradizionale manfestazione di solidarietà organizzata dai tifosi del Club Mai Sola Salernitana. Alle 17 presso il ristorante sociale dell'associazione L'abbraccio - onlus, sito in via Fresa in zona San Leonardo, infatti, saranno donate calze ricche di dolciumi, oltre a giochi e vestiti ai bambini ospiti della case-alloggio o della ludoteca sociale gestite dalla Cooperativa GiovaMente e da L’Abbraccio-onlus di Salerno: due associazioni che da anni operano in diversi campi del sociale sul territorio salernitano con attività che coinvolgono persone con disagio sociale e soprattutto minori. Tutti i doni saranno portati dalla Befana in persona.

La raccolta

La raccolta è stata possibile anche grazie alla cooperazione instaurata con la Parrocchia della Sacra Famiglia di Fratte in persona del Parroco Franco Mangili, dei ragazzi dell’Oratorio Beato Cesare De Bus, e di tutto il quartiere.