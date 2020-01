Karate a Bellizzi, il giovane Mario Petito conquista un'altra medaglia d'oro

Nuova medaglia d’oro per Mario Petito, 15 anni, originario di Bellizzi, che ha conquistato il primo posto, su 500 atleti, alla Gara Regionale Csen di Karate, che si è disputata nella giornata di ieri presso il Palazzetto di Maddaloni. Si tratta di un giovane campione della Nuova Polisportiva Bellizzi diretta dai maestri Pietro Antonacchio, Luca Montefusco e Genny Fortino. Particolarmente orgogliosi i suoi genitori Massimo Petito e Roberta Russo. Mario Petito già in altre gare andate in scena ad Eboli, Fidenza e Montecatini era arrivato primo sul podio.