Benevento - Salernitana 4-0: gli stregoni umiliano i granata

La Salernitana viene letteralmente annientata dal Benevento, in un derby senza storia che ha visto soccombere la formazione granata sotto ogni punto di vista. Nei primi 30' di gara, pur non brillando soprattutto in fase offensiva (troppo rinunciatari), Schiavi e compagni sono stati capaci quanto meno di controllare le folate offensive degli aggueriti ex, mantenendo il match in equilibrio. Il gol di Maggio per gli stregoni però ha letteralmente spaccato in due la partita, incanalandola - per la Salernitana - nel solco della sconfitta. Nella ripresa poi, dopo un inizio promettente e qualche discreta occasione mal sfruttata, l'undici di Colantuono si è letteralmente e clamorosamente liquefatto. Improta, al cospetto di una squadra oramai in ambasce, è parso per alcuni istanti un novello CR7, mentre affondava i colpi nella tenera difesa granata. Alla fine della giostra il passivo è pesantissimo, a dir poco umiliante.

Ora, il tempo per apportare i doverosi correttivi è poco, anzi pochissimo. Martedì sarà già campionato, in una gara con l'Ascoli che dovrà far capire a tutti - forse anche alla stessa squadra - cosa la Salernitana vuol fare da grande!

Primo tempo

Primo quarto d’ora di studio dove le due formazioni badano più a controllare le trame offensive altrui piuttosto che affondare il colpo. Prevale il tatticismo, a scapito dello spettacolo che stenta a decollare. Al 20’, il primo tiro verso la porta, comunque innocuo, è un colpo di testa di Akpa Akpro che viene controllato senza problemi da Puggioni. Su capovolgimento di fronte, ci prova Bandinelli con un tiro dalla distanza che non inquadra lo specchio. Il match diventa spigoloso, aumentano i falli e la gara diventa spezzettata. Il Benevento prova a far la partita, ma si scontra contro una Salernitana che appare attenta e compatta. Al 30’ però, da una palla inattiva, il Benevento passa: Viola raccoglie la sfera da un tocco corto direttamente dal corner e la scodella al centro con una parabola arcuata, il cross si trasforma in un cioccolatino per l’accorrente Maggio che è bravo a prendere il tempo a tutti e a trafiggere Micai con un colpo di testa perentorio. Nel frangente, evidenti le colpe del reparto difensivo granata, e nella fattispiecie di Casasola che perde completamente l’ex partenopeo, consentendengoli di saltare indisturbato. La reazione della Salernitana stenta ad arrivare e qualche calciatore granata rischia cartellini gialli gratuiti. Al 40’sono di nuovo i padroni di casa a rendersi pericolosi con un tiro di Bandinelli dalla trequarti che si spegne tra le braccia di Micai. Al 42’, è l’ex Coda che prova a sorprendere Micai con un colpo di testa da posizione favorevole, la conclusione del centravanti metelliano però è troppo fiacca. L’undici di Colantuono è visibilmente in affanno e non riesce più ad uscire dalla proprio metà campo. Dopo un colpo proibito piazzato da Jallow (Pezzuto lo grazia con un giallo dopo un inutile fallo a centrocampo) e 1’ di recupero, termina la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Nella ripresa, la formazione granata scende in campo con un atteggiamento più propositivo e si riversa nell’area giallorossa - almeno nei primi minuti di gara, alla ricerca del gol del pari. Al 53’ però, Colantuono è costretto a spendere già il primo cambio: Djavan Anderson infatti è costretto ad abbandonare il campo per un brutto colpo alla testa a seguito di una caduta accidentale, per lui un sospetto trauma cranico; al suo posto dentro Pucino. Al 54’ Djuric finalmente dà segni di vita (dopo un primo tempo mediocre) con un tiro ad incrociare controllato da Puggioni. I padroni di casa non attendono però supini il ritorno degli ospiti e rispondono colpo su colpo: al 53’, un tiro insidioso dai 20 metri di Ricci che costringe Micai alla deviazione in angolo. Al 59’, Improta in fuga sulla trequarti prova ad insidiare Micai con un diagonale contratto da Perticone in corner. Al 60’, Colantuono getta nella mischia Di Gennaro al posto di un abulico Castiglia. Al 66’, Jallow prova a dare un senso diverso alla sua prestazione tutt’altro che esaltante, ma la sua conclusione da distanza siderale viene controllata in due tempi da Puggioni. Al 70’, il centravanti gambiano ci prova nuovamente, stavolta con una soluzione di testa, ma senza apprezzabili risultati. Al 71’, Micai è costretto nuovamente agli straordinari neutralizzando un tiro di Massimo Coda, smorzato da Schiavi. Pochi istanti dopo proprio l’ex granata esce stremato, al suo posto Asenscio. Nel momento di massimo sforzo della Salernitana, arriva il gol del raddoppio del Benevento, grazie ad un contropiede micidiale finalizzato dall’altro ex Improta, che supera Micai con uno splendido tiro di esterno destro. Difesa granata anche questa volta che si lascia sorprendere, per giunta con una ripartenza iniziato da un corner in favore della Salernitana. La Salernitana cala letteralmente le braghe, e come un relitto si lascia travolgere dall'impeto del mare. All’86’, Improta sfiora la clamorosa doppietta, ma la dea bendata salva la Salernitana perché la sfera colpisce in pieno la traversa. L’appuntamento con la terza rete però è solo rimandato: all’89’ Insigne (entrato da pochi istanti) raccoglie uno splendido cross scodellato al centro proprio da Improta, e di testa castiga l’incolpevole Micai. In zona Cesarini, Djuric potrebbe siglare almeno il gol della bandiera, ma l’inzuccata del bosniaco è floscia come la sua prestazione. Al 92’, cerca gloria anche Letizia che prova a sorprendere Micai con un siluro dai 25 metri, strepitosa la risposta di Micai che devia in angolo. A pochi istanti dalla fine, l'onta dell'umiliazione è firmata dal giovanissimo Asenscio, che lascia la sua firma sul match siglando la quarta ed ultima rete del match, al cospetto di una difesa granata già con la testa negli spogliatoi.