Un derby per sognare: le formazioni di Benevento-Salernitana

Scortata a Benevento da 2500 supporter ma anche scossa dagli striscioni esposti in città al termine del calciomercato, la Salernitana, in silenzio stampa, fa visita alla capolista sognando una notte magica. Sarà anche la partita del Var off line.

Le formazioni



BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. A disp. Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Pastina, Improta, Basit, Gyamfi, R. Insigne, Di Serio, Moncini, Barba. All. P. Inzaghi

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Gondo, Djuric. A disp. Vannucchi, Billong, Karo, Lopez, Curcio, Cerci, Capezzi, Jallow, Cicerelli, Di Tacchio, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura.

Arbitro: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Grossi/Maccadino). IV uomo: Giovanni Ayroldi di Molfetta