Derby Benevento-Salernitana: slitta la nuova prevendita dei biglietti

Dopo il sold out nel settore ospiti, è stato deciso di rimandare di un giorno la vendita libera dei biglietti di tribuna e distinti del "Ciro Vigorito", riservata anche ai tifosi granata.

I dettagli

La seconda apertura del circuito TicketOne era stata fissata per domattina, giovedì 30 gennaio, alle ore 10. Adesso c'è stata una frenata: domattina a Benevento è in programma una seconda riunione del Gos, considerata necessaria per la gestione del flusso di persone provenienti da Salerno. Oltre 1600 tifosi granata sono già in possesso del biglietto.

La nuova comunicazione

E' stata emessa una circolare che rimanda a venerdì 31 gennaio la vendita per i tifosi della Salernitana. Il Benevento ha confermato la nuova disposizione. Fino a domani, giovedì 30 gennaio, potranno acquistare solo i tifosi del Benevento.

Anticipi e posticipi

La Lega Serie B ha comunicato i nuovi anticipi e posticipi fino alla trentunesima giornata di campionato. Sabato 29 febbraio, Salernitana di scena a Frosinone alle ore 18, poi turno infrasettimanale casalingo contro il Venezia, martedì 3 marzo alle ore 21. Si prosegue con la trasferta di Perugia, in calendario sabato 7 marzo alle 15. Salernitana-Pisa, invece, andrà in scena in anticipo, di venerdì e in notturna allo stadio Arechi alle ore 21 e in doppia diretta, cioè su Dazn e su RaiSport. La trasferta di Chiavari sul campo dell’Entella, sarà giocata sabato 22 marzo alle ore 15. Di sera, alle ore 21, domenica 5 aprile in casa contro la Cremonese